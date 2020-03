Internacional suspende dossiê Cervi

O Internacional de Porto Alegre suspendeu o dossiê referente à contratação do benfiquista Franco Cervi. Tudo por causa da crise provocada pelo coronavírus.

"Já estabelecemos um plano de redução de despesas em todas as pastas. Qualquer tipo de novo contrato, compras, produtos, manutenção, está tudo proibido", explicou o vice-presidente Alexandre Barcellos, citado pelo Globoesporte.

O extremo argentino, de 25 anos, é um desejo do técnico Eduardo Coudet, que trabalhou com ele no Rosario Central. O clube brasileiro tentou contratá-lo no início do ano, mas Cervi começou a jogar nas águias.

Coudet esperava que o Internacional voltasse à carga pelo extremo, mas a incerteza não dá outra opção aos dirigentes senão travar as contratações. "Dependemos de receitas ordinárias. [...] As contas estão a chegar. As vendas são um grave problema. O futebol europeu está parado e já abala a previsão orçamental", disse Barcellos.