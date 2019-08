International Champions Cup entregue ao Benfica na receção ao P. Ferreira

O troféu da International Champions Cup vai ser entregue ao Benfica no sábado, antes da estreia dos encarnados na edição 2019/20 da 1.ª Liga, com a receção ao Paços de Ferreira.Em comunicado, a organização do torneio internacional anunciou a presença do seu diretor executivo Charlie Stillitano no Estádio da Luz, em Lisboa, no encontro.O campeão nacional conquistou a International Champions Cup, ao vencer os seus três jogos, frente aos mexicanos do Chivas Guadalajara (3-0) e aos italianos da Fiorentina (2-1) e do AC Milan (1-0), sendo a única equipa a fazer o pleno de nove pontos.O Benfica tornou-se a primeira equipa fora dos cinco 'grandes' da Europa (Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França) a arrebatar a prova, que, na edição de 2019, contou com 11 equipas da Europa e o Chivas.O clube da Luz juntou-se na lista dos vencedores a Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain, Juventus, Inter Milão, Barcelona e Tottenham, que era o detentor do cetro, ao vencer em 2018, então numa edição com 18 formações.