Hugo Félix, avançado de 14 anos que representa os iniciados do Benfica, assinou contrato de formação com os encarnados. Através da rede social Instagram, o jovem jogador, irmão de João Félix, publicou uma fotografia onde surge junto do médio da equipa B e do presidente do clube da Luz, Luís Filipe Vieira."Muito feliz por ter assinado o meu primeiro contrato com o Benfica. Agora é continuar a trabalhar e a representar este grande clube da melhor forma. Obrigado pelo voto de confiança", escreveu o iniciado, que, antes de chegar aos encarnados, representou o FC Porto e a Casa do Benfica de Viseu.