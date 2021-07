Irmão de Otamendi fala do River mas garante: «Neste momento está no Benfica e vai dar tudo por eles»

Nicolás Otamendi viveu este fim de semana, aos 33 anos, um momento único na sua carreira, ao conquistar a Copa América, o seu primeiro título pela seleção argentina. Ainda a viver a euforia da conquista, o irmão do benfiquista falou à imprensa argentina e confessou que um dos desejos 'desconhecidos' passa por representar o seu clube do coração (o River Plate), mas não para já... Por agora o foco está no Benfica.





"Oxalá o Nico possa jogar no River Plate no futuro. A minha velha, o meu velho, os meus irmãos e ele, somos todos muito adeptos do clube. Mas agora não é o momento, porque está no seu clube, o Benfica, e agora vai tudo por eles, como fez em todos os clubes onde esteve. Quando estiver perto de se retirar calculo que sim, oxalá que venha para o River", reconheceu o irmão de defensor das águias, à TyC Sports.