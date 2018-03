Continuar a ler

Esta foi também a mensagem deixada por Diego, o irmão do meio de Jonas, que sublinha a enorme paixão que une o avançado ao clube: "O Benfica hoje para o Jonas é algo extraordinário. Até brincamos que se desse para ele ficar aqui uma década era algo fantástico. Ele fala com brilho no olhar do Benfica, da estrutra, dos profissionais, do plantel, do país, da cidade. Assim que encerrar a carreira no Benfica, que é o plano dele hoje, não sei se ele regressa ao país e à terra dele, ou se fica cá em Portugal. Por tudo o que o Benfica representou para ele. Todo o apoio que dão para ele. O Benfica fez do Jonas uma pessoa melhor. O Benfica e Portugal", sustentou.



Os adeptos do Benfica podem ficar descansados, pois o goleador Jonas parece disposto a equipar de águia ao peito nos próximos anos. Quem o revela são os irmãos, Tiago e Diego, que, assumem ainda o desejo do goleador terminar a carreira no clube da Luz."Nós sabíamos da grandeza do Benfica, mas não sabíamos que era assim tão grande. Nunca tínhamos estado em Portugal, ou no Estádio da Luz. Hoje agradecemos mais uma vez a decisão de vir para cá. Costumamos dizer que somos abençoados. Ele está muito, muito feliz aqui e até fala em terminar a carreira aqui no Benfica", assinalou Tiago Oliveira, no especial que a BTV dedicou ao brasileiro.

Autor: Valter Marques