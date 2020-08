Isaías apoia candidatura de Noronha Lopes

Isaías, antigo avançado do Benfica, juntou-se ontem aos apoiantes da candidatura de João Noronha Lopes às eleições de outubro próximo. Com dois campeonatos e uma Taça de Portugal conquistados de águias ao peito, aquele que ficou conhecido como Profeta faz parte de uma lista de cinco novos apoiantes revelados pela candidatura.





"O Benfica não vem atuando nas competições europeias ao nível que sempre deve ter. Está na hora de voltar a ser grande de novo. Vejo no candidato João Noronha Lopes a solução para inverter esse défice de resultados desportivos", afirmou Isaías, de 56 anos, declaração partilhada pela candidatura.Os outros apoiantes são:, membro da equipa vencedora da Taça CERS em 1991, três vezes campeão nacional e três vezes vencedor da Taça de Portugal:"Se os nossos dividendos são as vitórias desportivas, faz sentido apoiar João Noronha Lopes, que conheço há muito tempo e a quem admiro pela lealdade e paixão pelo Benfica. Ele traz uma nova visão desportiva, em particular para as modalidades. É tempo de mudança.""O Benfica precisa de novas ideias e de novos protagonistas, de renovar a credibilidade da sua imagem e de reforçar os elos de ligação à massa associativa.""Estou preocupado com as sombras que pairam sobre o Benfica no plano judicial e porque parece não haver um rumo na atual gestão do clube. Apoio João Noronha Lopes por ser uma pessoa de grande isenção, capacidade e seriedade para limpar o futebol português e dar-lhe uma nova imagem de honestidade.""Apoio João Noronha Lopes porque está na hora de mudar. De tempos a tempos, é importante renovar as estruturas."