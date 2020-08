«Isto é uma brincadeira... é uma vergonha»: as palavras que valem multa e suspensão a Tiago Pinto

Tiago Pinto foi suspenso por 8 dias e multado em 102 euros na sequência da final da Taça de Portugal, segundo comunica esta terça-feira o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).





De acordo com a lista de castigos revelada pelo CD, o diretor para o futebol das águias foi punido pelo "uso de expressões ou gestos grosseiros, impróprios ou incorretos", ao dirigir-se ao árbitro assistente Rui Licínio com a frase "Isto é uma brincadeira... é uma vergonha". Refira-se que Tiago Pinto foi expulso já perto do apito final, aos 90’+5.Para lá do diretor encarnado, o CD da FPF multou ainda Carlos Vinícius, Jardel, Weigl e Ruben Dias pelos cartões amarelos exibidos na partida de sábado.