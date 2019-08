Italianos adiantam que Jorge Mendes ofereceu Wallace ao Benfica

Sem espaço na Lazio, o defesa central Wallace estará de saída do emblema transalpino e, segundo o 'Il Messaggero', Jorge Mendes já está no terreno a tentar encontrar uma solução para o futuro do antigo jogador do Sp. Braga. Nesse sentido, escreve a referida publicação, o super agente português terá proposto o brasileiro a alguns clubes com os quais tem boas relações, nomeadamente Valencia, Benfica, Wolverhampton e Monaco.





Lembre-se que Wallace foi jogador do Sp. Braga entre 2014 e 2016, ainda que nunca tenha jogado no emblema bracarense - nesse período esteve cedido pelos minhotos ao Monaco. Em 2016, depois de dar boas indicações nos franceses, saiu a troco de 8 milhões de euros para a Lazio, clube no qual atuou a espaços ao longo das últimas três temporadas.