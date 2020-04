Italianos analisam irmão de João Félix: «É o maestro da equipa e carrega um nome pesado»

Hugo Félix, irmão mais novo de João Félix, é o grande protagonista da rúbrica 'O Talento do dia', da autoria do portal italiano TMW. A publicação faz uma análise ao avançado da formação e destaca as "faíscas com a camisola do Benfica".





Os elogios não ficam por aqui. "Com a camisola 10, movimenta-se como o maestro da equipa e tem um sobrenome pesado nos ombros, mas isso também poderá ajudá-lo", considera a TMW sobre o jogador de 16 anos, integrado nos sub-17.Descrito também como um jogador "elegante e rápido", um pouco à imagem do craque do At. Madrid, Hugo Félix, referem os transalpinos, "é difícil de travar quando progride com a bola nos pés" e "particularmente hábil no jogo entrelinhas, onde pode mostrar todo o seu repertório".