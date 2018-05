Bruno Gaspar foi apontado para um eventual regresso ao Benfica, este domingo. O reputado jornalista italiano Gianluca DiMarzio reitera que o defesa português está a ser seguido pelos encarnados, onde alinhou durante nove temporadas e meia até sair por empréstimo para o V. Guimarães em 2014/15.O lateral-direito joga na Fiorentina desde o último verão, clube pelo qual assinou por cinco temporadas - até 2022. Contudo, a utilização do futebolista, de 25 anos, não foi regular, contando 17 presenças com a camisola viola na época de estreia.O jogador natural de Évora afirmou-se ao serviço dos vimaranenses ainda por empréstimo do Benfica, rumando em definitivo à Guimarães como 'moeda de troca' no negócio que levou Rui Vitória para a Luz, em 2015.

Autor: Flávio Miguel Silva