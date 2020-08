Italianos apontam central da Roma ao Benfica

Depois da chegada de Jan Vertonghen, Jorge Jesus procura mais uma solução para o eixo defensivo e esta quarta-feira o 'Tuttomercato' dá conta do interesse do Benfica em Federico Fazio, da Roma.





O central argentino de 33 anos, que cumpriu a 4.ª época consecutiva na formação da capital italiana, tem sido associado ao Villarreal e vê com bons olhos um eventual regresso ao futebol espanhol, onde representou o Sevilha durante grande parte da carreira, sendo que também poderia voltar a trabalhar com Unai Emery.Contudo, de acordo com o 'Tuttomercato', nos últimos dias o Benfica entrou na corrida e a experiência do jogador coloca-o como um dos alvos de Jorge Jesus. Federico Fazio tem mais um ano de contrato com a Roma e na última época alinhou em 23 jogos oficiais pela equipa de Paulo Fonseca, com 2 golos marcados.