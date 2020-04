Italianos dizem que Benfica agrada a Paquetá

Apontado pela imprensa italiana de forma recorrente como alvo do Benfica para a próxima temporada, o médio ofensivo brasileiro Lucas Paquetá vê com bons olhos uma possível mudança para a Luz, segundo adianta esta segunda-feira o portal italiano Calciomercato. De acordo com o relato vindo de terras transalpinas, o jovem de 22 anos terá analisado a situação juntamente com a sua família e equipa de representação, vendo a hipótese Benfica como um bom passo a dar na sua carreira.





O Calciomercato aproveita para lembrar que Rui Costa é um "grande fã" do jovem brasileiro e ainda o facto de o jogador ter escapado às águias em 2018, precisamente para rumar ao Milan. Contudo, adverte a mesma fonte, o valor exigido pelos milaneses, qualquer coisa como 35 milhões de euros, poderá complicar as negociações, ainda que seja falada a possibilidade de incluir Florentino Luís no negócio para o tornar mais 'equilibrado'.