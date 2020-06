Italianos dizem que Benfica já apresentou proposta a Gastón Silva

A imprensa italiana voltou esta sexta-feira a abordar o interesse do Benfica na contratação do defesa central uruguaio Gastón Silva, revelando agora que o clube da Luz já terá mesmo colocado em cima da mesa uma proposta contratual válida para as próximas três temporadas. Segundo o Calciomercato, nada está concluído, mas esta aproximação pode ser decisiva para desbloquear a operação.





Atualmente vinculado ao Independiente até 2021, o defesa de 26 anos está em rota de colisão com o clube argentino devido a salários em atraso, tendo já apresentado uma queixa na FIFA para ser libertado a custo zero devido à situação atual.