Italianos dizem que Benfica já fez proposta por Scamacca

O Benfica fez uma proposta de 10 milhões de euros (mais objetivos) por Gianluca Scamacca, avançado do Sassuolo que está neste momento emprestado ao Ascoli (Serie B). A notícia é avançada pelo jornalista da Sky Sport Gianluca Di Marzio, que dá conta de que o clube italiano rejeitou a oferta dos encarnados.





No encontro desta quarta-feira, em Milão, terão estado presentes Luís Filipe Vieira e também o agente do futebolista, Paolo Paloni. A imprensa transalpina garante mesmo que o presidente encarnado só deixará Itália quando o negócio estiver encaminhado, tendo previsto falar pessoalmente com o atacante de 21 anos, em Ascoli Piceno.Recorde-se que, com a saída de Raul de Tomas para o Espanyol, o Benfica pondera a contratação de um novo avançado.