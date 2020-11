Italianos dizem que Benfica ofereceu Weigl à Juventus

O portal Calciomercato adiantou que Julian Weigl terá sido oferecido à Juventus, já a pensar na reabertura do mercado, em janeiro. De acordo com a publicação, a formação de Cristiano Ronaldo procura um médio com o perfil do internacional alemão e o nome do ‘28’ encarnado foi colocado em cima da mesa. O Benfica estará a pedir 25 M€.