Italianos dizem que Benfica recusou 55 milhões por Carlos Vinícius

Carlos Vinícius foi esta semana alvo de um trabalho especial por parte do jornal italiano 'Tuttosport', que na sua edição de quinta-feira dedicou duas páginas à recente evolução do avançado do Benfica, em especial devido ao facto de o dianteiro ter deixado o Nápoles no mercado de inverno por "apenas" 17 milhões de euros.E dizemos "apenas" porque, segundo a informação revelada pelo diário transalpino, o Benfica terá recusado nas últimas semanas uma proposta de 55 milhões proveniente de uma equipa da Premier League. Sem adiantar o nome da equipa que terá tentado adquirir o avançado de 24 anos, Massimo Franchi revela apenas a chegada dessa oferta e a pronta 'nega' dada pelo Benfica, que de imediato terá apontado para a cláusula de rescisão, fixada nos 100 milhões de euros.No longo artigo, o 'Tuttosport' passa em revista a carreira do goleador das águias e revela que neste momento em Nápoles há várias vozes que apontam o dedo a Aurelio De Laurentiis pela sua decisão de ter vendido o então 'desconhecido' avançado às águias por um valor tão baixo e ter, em sentido inverso, optado por Hirving Lozano."O antigo avançado do Nápoles vale de momento o triplo daqueles 17 milhões de euros que na altura pareceram um exagero e a sua cláusula de 100 milhões de euros representa bem uma escolha cuidadosa e com perspetivas de futuro. Pelo contrário, de momento De Laurentiis lambe as suas feridas: pagou uma bela quantia de 38 milhões por um medíocre avançado como Hirving Lozano (dois golos e uma assistência em 15 jogos)... Aqueles que no verão elogiaram o presidente, agora criticam-no por não ter segurado Vinícius (também rejeitado por um confuso Ancelotti...) e ter optado por um ineficaz avançado mexicano que ganha quatro milhões por temporada", pode ler-se no artigo.