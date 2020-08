Italianos dizem que Benfica tentou Lobotka

O jornal italiano 'Il Mattino' adianta esta terça-feira que o Benfica terá no decurso do dia de ontem apresentado ao Nápoles uma proposta pelo passe do médio eslovaco Stanislav Lobotka (por uma verba não revelada).





De acordo com a informação adiantada, que surge na sequência de um artigo que aborda a necessidade dos napolitanos em vender jogadores para equilibrar as suas contas antes de avançar para o ataque ao mercado, o eslovaco não estará inclinado a aceitar mudar-se para a Luz e terá feito notar essa sua intenção mal soube da abordagem.Ainda assim, ao que o nosso jornal apurou, a informação vinda de Itália não corresponde à verdade, já que águias não estão interessadas no médio eslovaco nem apresentaram qualquer proposta ao Nápoles pelo seu passe.Contratado em janeiro ao Celta de Vigo por 20 milhões de euros, Lobotka disputou 16 partidas desde o início do ano, dez delas enquanto titular.