Italianos dizem que Génova pondera devolver Lisandro López

Apenas com um jogo disputado com a camisola do Génova desde que chegou a Itália, já perto do fecho do mercado, o defesa central Lisandro López poderá ser devolvido ao Benfica já no mercado de inverno. Segundo o 'Calciomercato', essa possibilidade está em cima da mesa, especialmente devido ao facto de o jogador não ter sido opção no clube, nem mesmo perante as sucessivas trocas de treinador que já se registaram no banco dos rossoblù.Refira-se que o defesa argentino de 29 anos foi cedido pelo Benfica ao Génova no início da temporada, num acordo que previa uma cláusula de opção automática, a ser acionada mediante a utilização do jogador em 15 partidas. Ora, com apenas vinte jogos pela frente, Lisandro teria de ser utilizado em 14 desses duelos, algo que em Itália é visto como pouco provável. Por isso, escreve o Calciomercato, o mais certo é o argentino voltar a Portugal.