Italianos dizem que Júlio César pode colocar guarda-redes no Benfica

O portal 'FC Inter News' adianta esta quinta-feira que o Benfica poderá ser o destino do jovem guarda-redes Gabriel Brazão, um brasileiro de 19 anos pertencente ao Inter Milão mas que de momento atua por empréstimo no Albacete. Segundo a informação do site italiano, o jovem é representado por Júlio César, antigo guarda-redes das águias, algo que poderá facilitar a sua chegada à Luz, sempre a título de empréstimo.





Para lá dos encarnados, Júlio César tem também em cima da mesa a possibilidade de levar o 'seu' jogador para o Valladolid, equipa detida por Ronaldo Nazário, um antigo colega de seleção do guarda-redes.