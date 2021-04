Italianos dizem que Pedro Ferreira vai continuar no Benfica

A Roma tentou, mas Pedro Ferreira vai mesmo continuar como diretor da prospeção do futebol profissional do Benfica. Segundo adianta a 'Gazzetta dello Sport', citada pelo 'Calciomercato', o responsável pelo scouting das águias era pretendido pelos transalpinos, existiram mesmo contactos entre as partes, mas a mudança acabou por não se dar.





Ainda assim, a mesma fonte assegura que Tiago Pinto, o diretor geral dos romanos, tenciona encontrar um novo homem forte para reforçar o seu setor de deteção de talentos.