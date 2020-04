Italianos falam em interesse no milanês Paquetá colocando Florentino ao barulho

Lucas Paquetá estará de saída do AC Milan e o portal 'Calcio Mercato' noticiou um suposto interesse do Benfica no médio brasileiro, de 22 anos, contratado ao Flamengo a troco de 35 milhões de euros. Desta feita, o clube milanês estaria a exigir um valor na casa dos 28 milhões de euros para começo de conversa, ainda assim muito alto para as pretensões do campeão português.





Por isso, é concebida uma possível inclusão de Florentino no negócio. O jovem médio português formado no Seixal tem sido seguido com atenção pelo AC Milan e na presente temporada apenas soma apenas 15 presenças pelo Benfica, depois de se ter estreado pela mão de Bruno Lage em 2018/19.Florentino está blindado por uma cláusula de 120 milhões de euros e tem contrato válido com os encarnados até junho de 2024.