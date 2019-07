Italianos falam em sondagem do AC Milan por Gedson Fernandes

A Sky Italia adiantou esta quinta-feira que o AC Milan terá contactado o Benfica no sentido de saber qual a disponibilidade das águias para negociar o passe de Gedson Fernandes. De acordo com as informações partilhadas pelo conceituado jornalista Gianluca Di Marzio, os italianos terão igualmente já falado com os representantes do próprio médio de 20 anos, tentando também perceber se este teria interesse em rumar à Serie A.





Gedson, recorde-se, tem contrato com o Benfica até 2023 , estando de momento blindado por uma cláusula de 120 milhões de euros, a mais alta do plantel das águias, a par de Florentino Luís.