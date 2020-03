Italianos garantem que Benfica não esqueceu Gianluca Scamacca

Gianluca Scamacca é um nome que não é desconhecido para os lados da Luz. Em dezembro, os italianos contavam que o Benfica estava de olho no avançado italiano, emprestado pelo Sassuolo ao Ascoli esta temporada. Agora, o 'Tuttomercato' volta a falar do suposto interesse das águias no gigante de 1,95 metros.





Contudo, o clube da Luz não estará sozinho nesta luta pelo jogador, de 21 anos, que soma 11 golos em 25 encontros oficiais. Também os ingleses do Southampton estiveram a observar Scamacca, internacional italiano pelas seleções jovens.Em janeiro, o jogador já havia abordado o interesse dos encarnados . "Li sobre o interesse do Benfica na internet, mas estou no Ascoli, é aqui que vivo e treino e é isso que me importa", declarou a 15 de janeiro.A experiência do jogador não se resume a Itália onde passou pelas academia de Lazio, Roma, Cremonese e Sassuolo. Também já cumpriu dois períodos distintos na Holanda, ao serviço do PSV e do Zwolle.Esteve presente no último Mundial sub-20, em 2019, ao serviço da Itália, em que participou em cinco encontros, não chegando a apontar qualquer golo.