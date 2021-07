Italianos garantem que João Mário pode rescindir com Inter para 'driblar' cláusula

A 'Gazzetta dello Sport' noticiou este domingo que João Mário pode, afinal, rumar ao Benfica a custo zero. A ideia passa por driblar uma cláusula que poderia permita ao Sporting contestar a transferência direta de Milão para a Luz, exigindo 30 milhões de euros.





Desta feita, segundo o jornal transalpino, os nerrazzurri aceitarão libertar o internacional português para que este rume aos encarnados como jogador livre, poupando desta feita seis milhões de euros em salários. E neste cenário, por que não assinar pelo Sporting? O periódico italiano garante que João Mário ficou desiludido com o que foi apresentado pelo Sporting, clube pelo qual se tornou campeão em 2020/21, e que agora já aceitou ser jogador do Benfica.Para este cenário ter fumo branco faltará apenas o 'ok' do presidente do Inter Milão, Zhang Kangyang.