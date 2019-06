Italianos insistem no interesse do Benfica em Pinamonti

Andrea Pinamonti, jovem avançado italiano do Inter Milão que esteve na última temporada cedido ao Frosinone, voltou ontem a ser apontado como alvo do Benfica. Segundo a imprensa transalpina, os encarnados estão interessados no atacante de 20 anos, que somou cinco golos nos 27 jogos em que participou em 2018/19. O Inter está a pedir uma verba muito elevada (cerca de 15 milhões de euros), algo que já afastou o interesse do FC Porto.