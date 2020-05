Italianos projetam em Paulo Bernardo o 'novo Lampard'

O portal 'TuttomercatoWeb' analisa vários talentos emergentes do futebol europeu. Desta feita, foi a vez do médio do Benfica, Paulo Bernardo. "O novo Lampard fala português", vinca o site italiano.





O jovem português, de 18 anos, renovou em fevereiro até junho de 2024 pelas águias e ainda aguarda a chamada à equipa principal depois de em 2019/20 se ter estreado pela formação secundária, orientada por Renato Paiva. Na temporada vigente, Bernardo tem-se dividido entre as equipas B, de sub-23 e de juniores, sendo um dos futebolistas chamados pelo técnico Bruno Lage a ajudarem os seniores nos pós-isolamento."O controlo da bola, a capacidade de assistir, a visão de jogo, a técnica e a inteligência tática são as características deste grande número 8", referiu a mesma fonte.