Ivan sem contactos por parte do Benfica

Ivan, guarda-redes do Ponte Preta, assumiu ontem que não recebeu qualquer oferta formal do Benfica, tal como Record havia garantido. "Não tive qualquer contacto com Jorge Jesus", explicou em conferência de imprensa. "Não houve nada de oficial. O meu foco é o Ponte Preta e a seleção brasileira. Deixo esse assunto para a direção do clube e também para os meus empresários", atirou o guardião brasileiro.