«Já nem consigo dormir»: jovem albanês devastado por não assinar pelo Benfica

Steven Bala, médio de apenas 17 anos, acusou o seu clube, o Barnet, de estar a destruir-lhe a carreira ao não libertá-lo para rumar ao Benfica. Ao 'Daily Mail', o jovem albanês deu conta da sua frustração pela 'nega' dada pelo emblema inglês aos encarnados, ainda no início de 2020.





"A minha saúde mental ressentiu-se. Não consigo dormir à noite. Só quero jogar futebol e esta situação está a matar a minha carreira. Assim é difícil continuar", lamentou Bala.O jornal britânico revela que o Benfica pretendia que Bala fosse ao Seixal realizar testes - até porque na altura o jovem tinha apenas 16 anos, logo não podia assinar nenhum contrato profissional -, mas o Barnet exigiu imediatamente o pagamento de 40 mil euros para libertar a sua promessa, assim como 1,4 milhões de euros em prémios por utilização e 20 por cento de uma futura transferência."Em regra, não enviamos os nossos jovens para fazerem testes noutros clubes. Se quiserem, podem fazer uma proposta para contratar o jogador em questão", foi a resposta de Peter Gill, então diretor da Academia do Barnet, ao Benfica, revelou o 'Daily Mail'. Entretanto, o interesse esfriou mas o Barnet, mesmo tendo outros interessados no jovem, continua a exigir uma compensação, algo que o agente do jogador contesta.