Jaime Antunes admite: «Benfica terá de fazer alguns ajustamentos»

Jaime Antunes garante que o Benfica ainda não tomou qualquer decisão sobre cortes salariais, mas admite que a SAD encarnada prevê alguns ajustamentos face à pandemia Covid-19, como Record havia adiantado.





"O Benfica não tomou nenhuma decisão sobre cortes salariais ou quaisquer outros cortes. A direção está a discutir a estratégia do Benfica para o futuro e que tipo de ajustamentos terão de ser feitos. Sabemos que há uma situação de pandemia, que se transmite ao mercado do futebol e há mudanças significativas. Todos os clubes têm tomado medidas de ajustamento, sejam cortes salariais ou quaisquer outros e há sempre muitas formas de fazer esse ajustamento. O Benfica tem contas sólidas, paga a tempo e horas, os prémios de jogos são pagos a tempo e horas, paga aos obrigacionistas. O Benfica tem cumprido sempre com todos sem quaisquer distinção", começou por referir, à BTV."Sejamos claros, o Benfica terá de fazer alguns ajustamentos. Eles serão discutidos, estão em discussão. Decisões não são tomadas. Que tipo de medidas iremos tomar para o futuro, isso será comunicado num momento oportuno. Não podemos ignorar que sem a participação na Champions, que dá cerca de 40 milhões e mais prémios de jogos, a venda de bilhética, o merchandising, não vende a mesma coisa e tudo isso tem impacto significativo nas receitas. Naturalmente o Benfica vai ajustar a estrutura de custos a estas situações. É muito cedo para andar a especular que medidas serão tomadas. A direção está a discutir, não há decisões tomadas. Todas as medidas que vieram a público a afirmar que vamos cortar salários não são corretas, pois não há qualquer decisão tomada sobre essa matéria. Será feito algum ajustamento estratégico. Ponderar um pouco do ponto de vista dos investimentos que têm sido feitos na equipa de futebol, moderar faz sentido, mas as medidas em concreto não estão tomadas. Serão tomadas e depois comunicaremos", concluiu.