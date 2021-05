Jaime Antunes e a polémica em torno das suspensões: «Está a ser um pouco a lei da selva»

A presença de Sérgio Conceição no banco de suplentes do FC Porto, em detrimento da providência cautelar deferida pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), foi uma das novidades para o clássico de quinta-feira entre Benfica e FC Porto. O treinador dos dragões tinha sido sancionado pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF por 21 dias após a polémica no final do jogo com o Moreirense, mas conseguiu marcar presença no banco na Luz. Uma decisão que Jaime Antunes categorizou como "castigos à là carte". O vice-presidente do Benfica falou esta sexta-feira à BTV, no rescaldo do clássico, sem esquecer ainda o 'Caso Palhinha'.





"As questões disciplinares estão aí um bocado na ordem do dia. Está a ser um pouco a lei da selva. Há um jogador que tem 6 cartões amarelos mas nunca esteve suspenso. O treinador foi suspenso mas afinal não foi. Há outro treinador que foi suspenso mas afinal também não foi. É o momento de reflexão sobre o que se passou nesta época. O Benfica tem de fazer por si próprio, pelos erros que cometeu. Mas também tem de olhar para a Federação e para a Liga e para aquilo que andam a fazer. Esta área da Disciplina é má demais para ser aceitável numa atividade tão importante em termos económicos e sociais como é o futebol. Não é aceitável que um jogador tenha 6 cartões e continue a jogar. Outros têm treinadores expulsos de bancos sistematicamente e depois a suspensão não vale. Podem adiar os castigos para quando mais lhes convém e interessa. É o castigo à là carte. Cada um gere o castigo para a altura que convém. É ver quem é o mais habilidoso a gerir este tipo de recursos. O futebol profissional está um pouco neste estado", começou por dizer Jaime Antunes.

Este campeonato foi um pouco atípico com esta questão da pandemia, foi um bocado difícil que não explica estes problemas na área disciplinar. No ano que vem com que cara é que nós, Benfica, podemos entrar numa nova época quando sabemos que as questões da arbitragem não têm o bom senso nas questões do bom senso que se requerem a uma atividade destas e as questões disciplinares são um bocado o regabofe. Chamam ladrão ao árbitro e não acontece nada. Continuam a treinar e a dirigir um jogo. Não sei o que é preciso mais para haver consequências."

Três jornadas até ao fim do campeonato e a Taça de Portugal

"Há um titulo em disputa e a segunda competição mais importante do calendário português. O Benfica tem de estar e tem de encarar para ganhar a Taça. Todos nós, benfiquistas em geral, temos a consciência que esta foi uma época francamente má face às expectativas no início da época. Isso parece um objetivo e claro. Não vale a pena estarmos a dourar a pílula de que se ganharmos a Taça de Portugal… A época não correu bem ao Benfica e ponto final. Há que assumir isso. Há que olhar para esses resultados não conseguidos e olhar para dentro. Perceber quais os erros que cometemos e olhar para fora, para o ambiente que nos rodeia também. Mesmo nos momentos difíceis, os adeptos têm apoiado a equipa. É fantástico que possamos contar com esse apoio dos adeptos. Até ao final da época, que possamos construir qualquer coisa de positivo. O 2º lugar é difícil de chegar mas enquanto for matematicamente possível a equipa tem de ter isso como objetivo. O Benfica tem de ter o brio de ganhar os próximos jogos de minorar esta época que tem sido francamente deficiente", concluiu.