Jaime Antunes: «Se houver uma tragédia o FC Porto e o seu presidente serão os autores morais»

Jaime Antunes, vice-presidente do Benfica, entende que o FC Porto tem apresentado uma "atitude sistemática de coação para com os árbitros". O dirigente sente que está a ser criado um "ambiente perigoso" e realça que "se um dia houver uma tragédia, o FC Porto e o seu presidente serão os autores morais de qualquer situação".





"Desde o início da época, o Benfica tem apresentado uma estratégia de comunicação que é não fazer comentários ou incendiar o ambiente, não contribuir para um ambiente de suspeita, coação sobre os árbitros. O Benfica tem feito esse esforço. Infelizmente, assistimos esta semana a situações que não são dignificantes para o futebol e sempre com a mesma equipa envolvida. Temos de dar os nomes às coisas, é o FC Porto. Vemos esta época o FC Porto. O banco está sempre numa atitude sistemática de coação para com os árbitros. Seja o treinador, o diretor geral, há sempre postura de reação e coação sobre as arbitragens. No jogo com o Belenenses SAD, o que vimos foi o treinador, em vez de saber como estava o jogador, foi pressionar o árbitro. É inqualificável, inaceitável. Quer é saber da pressão ao árbitro e não do jogador. É imoral. Esta coação do FC Porto está a atingir um limite insustentável", referiu, à BTV.Tal como já tinha dito a, o dirigente enumerou algumas posturas dos dragões que considera condenáveis. "Ninguém pode ficar impávido e sereno a assistir a isto. Em Braga, o banco do FC Porto invadiu o terreno de jogo. Há um lance polémico. Mesmo que o árbitro tenha errado, tivemos invasão de campo com todos dentro do relvado. Parece uma situação normal no futebol em Portugal, pois não acontece nada a quem pratica estas atitudes. Temos assistido às conferências de imprensa e Vítor Baía veio suportar esta campanha. Agora, também o presidente. Está a ser criado um ambiente perigoso, criticável e pode trazer consequências. Pode haver uma tragédia. Está a criar-se um ambiente de apelo à violência nas redes sociais. Se um dia destes tivermos uma tragédia, o FC Porto e o seu presidente serão os autores morais de qualquer situação, que esperamos que não aconteça. Mas se acontecer, serão os autores morais", apontou.O vice-presidente das águias admite que o Benfica passou um mau momento ao nível de resultados e entende a frustração dos adeptos, mas sente que ainda há possibilidades de chegar ao título. O dirigente lembrou a qualidade do plantel e de Jorge Jesus.

"Nós temos consciência de que a equipa tem estado uns furos abaixo relativamente à expectativa que se criou. Criou-se uma euforia muito grande em torno da equipa e da contratação do novo treinador. É natural que os adeptos e sócios que vibram com o Benfica estejam algo desiludidos. No entanto, é preciso percebermos a razão disto. Passámos por uma situação complicada na equipa com os casos de Covid-19. Ficámos sem treinador durante algum tempo e isso tem consequências no rendimento da equipa, mas essa situação está ultrapassada e estão criadas as condições para que o Benfica, nesta segunda volta do campeonato, possa desenvolver o futebol que todos esperamos e ter resultados que também esperamos. Ainda há muito campeonato pelo frente", frisou.



"A equipa do Benfica vai dar prova da sua capacidade. Temos bom plantel e um treinador com um currículo que é conhecido. Não é por falta de qualidade que não vamos fazer grande segunda volta. E acredito que se ganharmos os jogos todos que ainda vamos ser campeões. Estes dois jogos já deram um sinal, um cheirinho do Benifca que queremos. Os resultados foram bons e vamos acreditar que a equipa vai em crescendo. Também temos um calendário complicado. Há pouco espaço para treinar. Livres da Covid-19, os jogadores só podem agora crescer. As consequências dessa doença vão-se mitigando e esperamos que os jogadores vão tendo prestações ao nível que lhes conhecemos", salientou.



Jaime Antunes aproveitou ainda para lembrar que o atual mandato da direção começou há pouco tempo. Nesse sentido, prometeu novidades e pediu união.



"Temos de fazer um apelo. É o momento para que o Benfica esteja unido em torno da equipa e do treinador. No final da época é que se fazem as contas, balanços. Relativamente à direção, o mandato começou agora. Temos mais quatro anos pela frente. As pessoas vão ter notícias daquilo que vai ser o trabalho da direcção. Temos discutido muito a estratégia e é preciso contar com sócios, adeptos e a força do Benfica. Fora do estádio, nas redes sociais, também se joga. É prematuro estarem neste momento a fazer balanços como se a época já tivesse terminado. Temos de ser otimistas e benfiquistas no apoio à equipa. Devemos dizer presente quando a equipa está em dificuldades, também", sublinhou.