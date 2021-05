Jaime Antunes sobre Soares Dias: «É natural que um árbitro destes esteja psicologicamente condicionado»

Jaime Antunes, vice-presidente do Benfica, comentou esta sexta-feira os casos mais polémicos do clássico de quinta-feira, frente ao FC Porto, que contou com a arbitragem de Artur Soares Dias. Em declarações à BTV, o dirigente das águias sublinhou a arbitragem "infeliz" do juiz da AF Porto, afirmando que o facto de viver no distrito do Porto acaba por condicionar de forma "normal e natural" a sua arbitragem em duelos entre as duas equipas.





"Foi um jogo bastante disputado como é normal num Benfica-FC Porto. Quando as coisas não correm bem devemos olhar para os nossos erros. É isso que o Benfica regularmente faz. A direção discute os problemas, o que não correu bem. Mas, obviamente, não podemos ignorar o que sai do nosso controlo. A arbitragem do jogo foi bastante infeliz. No Benfica não utilizamos palavras tão fortes como outros utilizam como 'roubar' ou 'campos inclinados'. Não é a nossa maneira de estar. A nossa forma é olhar para o que aconteceu no jogo e fazer análises e tirar ilações. O que aconteceu foram erros de arbitragem importantes que influenciaram o desenvolvimento do jogo. O lance do Pepe teria de ir para a rua. Toda a gente viu. Foi evidente. O árbitro estava bem colocado. A responsabilidade é do árbitro, não é do VAR. Seria um segundo amarelo. Não só tem o erro na ação disciplinar mas tem um erro a seguir. O Benfica reagiu rápido e pôs a bola a circular. Criou uma jogada que poderia criar golo. Foi legítima essa reação rápida. São dois lances. Não vou falar dos outros, sobre o penálti ou não. Estes são dois exemplos claros de uma arbitragem que cometeu erros. É esse o termo que devemos utilizar. Esses erros foram de forma a penalizar o Benfica e de forma grave no decorrer do jogo", começou por dizer Jaime Antunes.O vice-presidente do Benfica questionou ainda o facto de Artur Soares Dias ser frequentemente destacado para arbitrar os duelos entre os dois clubes. "Acho que este jogo merece outro tipo de reflexão. Por que razão nos Benfica-FC Porto, o árbitro Artur Soares Dias, e não querendo por em causa a honestidade do árbitro, é nomeado com muita frequência para arbitrar? Conhecemos que o árbitro em causa vive na cidade do Porto. Tem um ambiente social onde se move em termos pessoais. O Conselho de Arbitragem (CA) não pode ignorar que há um arbitro que tem uma determinada envolvente social e ela pode ser de forma a condicionar psicologicamente o seu desempenho nos clássicos Benfica-FC Porto devido à rivalidade e ao que está em jogo nestes jogos. A arbitragem foi infeliz que teve consequências no desenrolar do jogo", acrescentou.

Houve dualidade de critérios?

"Eu acho que sim, no aspeto disciplinar. Se olharmos para o cartão amarelo mostrado ao Weigl, e o critério utilizado naquele lance tivesse sido utilizado em muitos outros lances quanto a jogadores do FC Porto, o Sérgio Oliveira teria ido para a rua mais cedo. Teve alguns lances muito idênticos ao do Weigl. Houve alguma incoerência na gestão do jogo no plano disciplinar."

Soares Dias estava bem preparado para o jogo?

"Com a categoria do Artur Soares Dias, tem de se estar sempre preparado para um jogo desta natureza. Vou um pouco mais além. Um árbitro que vive na cidade onde vive, que é legitimo, mas que tem um enquadramento social à sua volta que é conhecido de todos, é normal e até natural que um árbitro destes esteja psicologicamente condicionado num jogo desta importância. A responsabilidade principal nem sequer é do arbitro mas de quem o nomeia. Parece que só há um árbitro com categoria para arbitrar um Benfica-FC Porto. Há mais árbitro que podem fazer isso. Há mais árbitros com experiência para fazer esse trabalho. Acho que o Conselho de Arbitragem dá uma nota de grande insensibilidade relativamente a este tipo de questões porque são recorrentes. Todos reconhecemos o ASD como um arbitro categorizado. Nos jogos Benfica-FC Porto, no geral, tem sempre uma grande infelicidade nas atuações que faz, e em prejuízo do Benfica. O principal problema é quem nomeia. É essa a responsabilidade que o Benfica tem de chamar a atenção das entidades que gerem o futebol em Portugal. Estão a ir por caminhos poucos saudáveis. Há que haver um bom-senso nas nomeações para este tipo de jogos", terminou.