Jair Tavares ainda negoceia renovação

Jair Tavares, avançado dos juniores que também jogou nos sub-23, continua a negociar a renovação de contrato com a SAD do Benfica. O jogador tem uma proposta de cinco épocas, mas neste momento ainda há questões a ser ultimadas, razão pela qual o acordo ainda não foi selado. Tavares, de 18 anos, tem igualmente clubes interessados no estrangeiro.