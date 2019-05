Jardel avança para a 10.ª dupla

Rúben Dias viu o quinto cartão amarelo da temporada na Liga e vai cumprir castigo na receção ao Portimonense. O capitão Jardel será o escolhido para ocupar o lugar do camisola 66, formando uma dupla inédita com Ferro na equipa principal em 2018/19. Esta será, aliás, a décima dupla de centrais diferente que a equipa do Benfica conhecerá numa só época.

A mais utilizada foi a que migrou ainda na época anterior (Rúben Dias-Jardel), seguida pela parceria de Rúben Dias com Ferro, que surgiu precisamente após a lesão de Jardel.

Rúben Dias chegou a fazer parelha no centro da defesa, ainda que tenha sido apenas por alguns minutos, com Germán Conti, Fejsa, Lema, Samaris e Alfa Semedo. Conti partilhou o eixo central com Jardel por uma ocasião, algo que aconteceu também entre Conti e o seu compatriota Lema, cedido ao Peñarol.