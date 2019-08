Jardel: «Benfica está acima de tudo e de todos»

Jardel começou a época como terminou a última, no banco de suplentes, mas garante que aceita a decisão do treinador.





"Estou aqui há nove anos. Sem dúvida, que foi aqui que vivi os anos mais felizes da minha vida. Já fui titular e agora tenho jogado menos, mas o Benfica está acima de tudo e todos. Tenho de trabalhar, dedicar-me diariamente e esperar a oportunidade. Só assim as coisas acontecem. Estou tranquilo e respeito a decisão do mister", comentou o capitão das águias, em declarações à SporTV, antes de elogiar os jogadores que estão a ocupar a posição de central: "O Ferro e o Rúben estão super bem, também, além de haver também vários miúdos na formação. Por isso, é continuar a trabalhar nos nossos objetivos, que as oportunidades vão aparecer".O jogador de 33 anos comentou ainda a nova temporada, prometendo que depois da conquista da Supertaça, as águias só pensam em entrar com uma vitória no campeonato. "Temos de encarar os jogos com muita consistência, o grupo está unido em prol de um só objetivo, que é o melhor para o Benfica. No sábado temos um jogo muito importante contra uma equipa que fez uma bela temporada na época transata, conseguindo a subida à Liga NOS. Podemos esperar um jogo muito difícil e vamos preparar-nos bem", assinalou Jardel, que abordou, ainda, o sucesso de Bruno Lage: "Ele conseguiu implementar bem a sua filosofia de trabalho e os jogadores assimilaram muito bem e é claro que está a ser fundamental na nossa trajetória".