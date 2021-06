Jardel confirma saída do Benfica

Jardel, central que termina contrato com o Benfica no final do presente mês, assume que está saída do emblema da Luz, vendo confirmada a intenção das águias de não lhe apresentar uma oferta de renovação.

“Estou de saída do Benfica, o meu contrato acaba no dia 30 de junho. Ainda não sei qual vai ser o meu futuro, mas para já é continuar pela Europa. Ainda está tudo em aberto”, assinalou o jogador, de 35 anos, em declarações citadas pelo jornalista brasileiro Cristian Delosantos.

Aquele que foi o capitão da equipa do Benfica na última temporada está de saída da Luz a custo zero, depois de 10 épocas e meia de águia ao peito. Nesta altura, sublinha que ainda não está a pensar na próxima aventura da carreira. “Neste momento, estou com minha a cabeça nas férias e a curtir a família”, afirmou.