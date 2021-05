Jardel desconsolado

Jardel ainda alimentou a esperança de poder dar o seu contributo à equipa, pois aqueceu junto dos titulares, caso acontecesse algo de errado com Jan Vertonghen. No entanto, o central belga aguentou e entrou de início.

O defesa brasileiro, de 35 anos, ficou no banco e daí assistiu à derrota do Benfica, naquela que pode ter sido a sua despedida dos encarnados. Jardel termina contrato no final de junho e não há indicações de que a renovação avance. Por isso, o mais provável é mesmo que abandone o clube que representou durante 11 temporadas. Nos últimos anos, a sequência de lesões foram-no afastando das escolhas iniciais dos treinadores.