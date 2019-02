Jardel e Fejsa apontados ao clássico

Jardel e Fejsa continuam a recuperar dos respetivos problemas físicos e, por isso, são baixas confirmadas para o jogo com o Chaves. O objetivo dos encarnados passa por recuperar o defesa-central e o médio para o clássico com o FC Porto, no sábado.

O capitão das águias, recorde-se, sofreu uma lesão muscular na coxa direita no passado dia 6, durante o dérbi da Taça de Portugal com o Sporting. O médio sérvio, por outro lado, está parado há mais de um mês, depois de ter sofrido um traumatismo no pé esquerdo a 15 de janeiro, durante o jogo da Taça de Portugal com o V. Guimarães.

Refira-se que Ebuehi e Salvio também continuam entregues aos cuidados do departamento clínico. O nigeriano ainda não tem uma data certa para o regresso, enquanto o argentino estará parado mais algumas semanas, a recuperar de uma lesão tendinosa do bicípite femoral à direita.