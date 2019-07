Jardel e o olho negro: «É a minha marca»

O central brasileiro Jardel, que esteve no passado sábado em campo durante a vitória do Benfica frente ao Chivas (3-0) , falou hoje aos jornalistas, durante a sessão de autógrafos na loja da Adidas, em Nova Iorque, e admitiu que é especial receber o carinho dos adeptos, acabando por comentar a adaptação dos recém-chegados."É um momento muito especial. É muito bom sentir o calor dos adeptos nos EUA, só demonstra a grandeza do Benfica", começou por dizer o defesa brasileiro. Entre fotografias e autógrafos, Jardel revelou que é "com muita alegria" que recebe o carinho dos adeptos e diz ser "muito gratificante".Quando questionado sobre a adaptação dos reforços, o capitão do Benfica acredita que todos se estão a integrar da melhor maneira. "Ajudamos ao máximo os jogadores que chegam para que entendam também a grandeza do Benfica. Tentamos fazer com que se adaptem o mais rápido possível. Temos conversado bastante. Eu e o Caio, o Raúl mais com os que falam espanhol, mas estão a integrar-se bem... à equipa e ao grupo", sublinhou o brasileiro.O defesa chegou ao jogo com o Chivas com o olho direito negro mas desvalorizou o momento, dizendo ser "a sua marca". "Todos os anos acontece algo, mas é normal. Na minha posição existe muito contacto e estamos sujeitos, acabou por acontecer no jogo-treino", finalizou.