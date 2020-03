Jardel e o surto de covid-19: «Aproximou-nos ainda mais»

Jardel, capitão do Benfica, sublinhou que o plantel, apesar de afastado fisicamente, continua em contacto regular e bastante unido. "Cada um em sua casa! Longe do Seixal, do Estádio da Luz e dos nossos adeptos. Mas, na verdade, sempre juntos! A terrível notícia de que nos iríamos separar temporariamente, na verdade, acabou por nos aproximar ainda mais. Ou, pelo menos, de outra forma", sublinhou o defesa-central no texto que assinou ontem na ‘News Benfica’.

O futebolista brasileiro, de 33 anos, explicou de que forma se faz esse contacto: "O plantel, a equipa técnica e todos aqueles que habitualmente trabalham connosco, têm estado em contacto diário. Seja para tirar alguma dúvida sobre o que ficou programado, seja para resolver qualquer nova situação, seja, simplesmente, para termos notícias uns dos outros."

Jardel assumiu que este era um momento que ninguém "pensou viver" e que "nunca se está preparado", mas que agora é hora de cada um fazer o que se compete: "Proteger-nos e ao mesmo tempo continuar a cumprir, da melhor forma possível, as nossas obrigações profissionais. O futebol está em suspenso, tal como o Mundo, mas vamo-nos preparando, dia após dia, como se o próximo jogo chegasse já no sábado."