Jardel falha arranque oficial do Benfica

Jardel vai falhar o arranque de competição oficial do Benfica em 2020/21. O central, de 34 anos, continua a recuperar de uma entorse no joelho esquerdo que o tem afastado de praticamente toda a pré-época das águias. O capitão não viaja hoje para a Grécia com a restante comitiva e, assim, falhará também a deslocação a Famalicão. Finda a 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, os encarnados voarão para o Porto.

Jorge Jesus está precavido com as alternativas para o eixo da defesa. Além de Rúben Dias, Vertonghen e Ferro, jogadores que fazem a posição de raiz, o técnico já adaptou o lateral André Almeida com sucesso nos particulares frente a Sp. Braga e Rennes. De resto, Samaris, que sofreu uma tendinopatia no pé direito nesta pré-época, está em dúvida.