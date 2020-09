Jardel falha receção ao Moreirense por lesão

Jardel volta a ficar de fora das opções de Jorge Jesus, por se encontrar lesionado. De acordo com o boletim clínico emitido pelo Benfica, o capitão está com uma entorse no joelho esquerdo que o impede de entrar nas contas do técnico amadorense. Depois do jogador ter surgido em imagens divulgadas pelo clube da Luz, a treinar com a restante equipa, havia a expectativa que Jardel já pudesse ser opção esta tarde, mas tal não se verificará.





Svilar, que testou positivo à Covid-19, Taarabt com uma lesão muscular no adutor à direita e Samaris com uma entorse no joelho esquerdo são os restantes ausentes, por lesão.