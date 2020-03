Jardel faz anos e pede um desejo: «Que encontrem uma vacina para voltarmos à vida normal»

"É um dia diferente, já passei aniversários a jogar, em concentração e estou agora trancado em casa por conta da pandemia. Este vírus tem-nos assombrado mas temos de o respeito e as medidas impostas pelas autoridades". Jardel cumpre este domingo 34 anos de idade de uma forma diferente daquela que esperaria, apenas com a companhia da mulher e filho de sete anos. Por isso, o capitão do Benfica deixou um desejo, depois de antecipar o que se pode passar com o Brasil-natal.





"Fico um pouco assustado com o que pode vir a acontecer. É um país muito grande, com 220 milhoes de habitantes porque temos família lá e amigos. Pelo que tenho visto, as autoridades tomaram la medidas rapidamente para que o vírus não se propague. Agiram muito bem. A população está a respeitar, é algo muito serio. Tambem acompanham o que se passa em Italia, Espanha e França. Eu alerto-os sobre o que se tem passado aqui. O momento é de ficar em casa e respeitar o próximo. É esperar que tudo passe. Se pudesse pedir um presente para hoje, pederia que tudo isto passe rápido ou que encontrem uma vacina ou uma cura para que possamos voltar à vida normal o quanto antes", vincou em declarações à BTV.O camisola 33 explicou também o que tem feito após a paragem competitiva. "Os primeiros dias têm sido parecido com os de muita gente. O mundo inteiro está parado. Tenho feito os meus treinos. O Benfica passa o plano de treinos todos os dias. Procuro fazer tudo o que me passam. Em casa, tenho estado a maior parte do tempo com o meu filho. Tem sete anos e está naquela idade de querer fazer tudo. Temos um jardim atrás de casa e saímos para jogar à bola e outras coisas", reiterou Jardel.