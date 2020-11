Jardel garante Benfica "com muita ambição" mas "sem perder a cabeça" em Glasgow

"Com muita ambição, vontade de vencer, mas sem perder a cabeça": é desta forma que Jardel garante que o Benfica encara o encontro com o Rangers de amanhã, na 4.ª jornada da Liga Europa.





"Estamos focados no que temos de fazer", sublinhou o central à Sport TV recordando o empate no jogo da Luz com os escoceses. "Ficámos reduzidos a 10 muito cedo [expulsão de Otamendi] o que dificultou a nossa tarefa perante um ataque rápido. Trabalhámos bastante esta semana para corrigir, o mister tem-nos mostrado muitas coisas".Questionado sobre as baixas na equipa por covid-19 - Taarabt, Darwin e Weigl -, Jardel sublinhou as soluções nos encarnados. "É uma situação complicada e temos de tomar os maiores cuidados possíveis para que o menor número de pessoas seja infetados. Temos 3 jogadores nessa situação, mas tenho a certeza que o grupo é muito forte. Ficamos tristes por não contarmos com eles mas tenho a certeza que quem entrar em campo vai ajudarnos".