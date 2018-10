Jardel: «Golo no último minuto deixa-nos muito tristes»

Jardel mostrou-se desiludido pela(1-0), a contar para a Liga dos Campeões. O capitão encarnado considera que a equipa não merecia a derrota pelo que fez em campo e alerta para a necessidade de "levantar a cabeça" e vencer os holandeses na Luz."Há um sabor amargo, apesar do grande jogo que fizemos. Este golo no último minuto deixa-nos muito tristes, pelo que fizemos dentro das quatro linhas. Agora é levantar a cabeça, daqui a duas semanas temos confronto com eles, e temos de trabalhar em busca desse objetivo.Foi um grande jogo, de ambas as partes, eles tiveram oportunidades e nós as nossas. Infelizmente, não conseguimos concluir, mas estou feliz por ter criado oportunidades. Fizemos um grande jogo, sofremos o golo no último minuto.Temos de levantar porque já vem aí outro jogo importante.Queremos apurar-nos e é o nosso objetivo, mas cada jogo é uma final. Temos de tentar vencer todos. Tentámos mas não conseguimos. No final, espero que alcancemos o objetivo", disse.