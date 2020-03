Jardel já corre no relvado

Jardel já não se limita a efetuar trabalho de ginásio e já passou para o relvado, onde faz corrida ligeira. O capitão das águias está a entrar na fase final da recuperação da rotura do ligamento lateral interno do joelho direito, mas só deve poder voltar a competir no início de abril, após a paragem do campeonato para os compromissos das seleções. Ou seja, até lá será avaliada a evolução do estado físico do brasileiro, sendo que o próximo passo passará por começar a trabalhar de forma integrada com o grupo.

Recorde-se que o jogador, de 33 anos, saiu lesionado da receção ao Famalicão, em desafio a contar para a Taça de Portugal, que se realizou no início de fevereiro. Desde então, Lage tem apostado sempre em Rúben Dias e Ferro, as únicas opções de raiz para central, ainda que o técnico possa utilizar Weigl e Samaris naquela posição.