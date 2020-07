Jardel não esquece Bruno Lage: «Fez a diferença desde que chegou»

Para lá de se ter mostrado satisfeito pelo regresso aos triunfos do Benfica - com vitória por 3-1 diante do Boavista -, o defesa central Jardel aproveitou para enviar uma mensagem a Bruno Lage, isto no dia no qual foi confirmada a saída do técnico do comando das águias.





"Quero deixar uma palavra ao mister Bruno Lage. Foi um 'cara' que, desde que chegou aqui ao nosso plantel, sempre fez a diferença. Um ser humano fantástico, um profissional e um treinador muito competente. Quero deixar aqui um forte abraço a ele e que ele tenha muito sucesso daqui para a frente na sua carreira", declarou o capitão das águias, à BTV.Em relação ao jogo, Jardel deu os parabéns "à equipa" e enalteceu a atuação das águias. "Fizemos um grande jogo. Nos outros jogos também, conseguimos fazer bons jogos, mas infelizmente não marcamos golos. Hoje deu certo. Fizemos mais um bom joog e saímos daqui com os três pontos."