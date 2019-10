Jardel: «Não foi tanto mérito deles, foi mais erro nosso»

De regresso à titularidade (já tinha sido utilizado nessa condição diante do V. Guimarães), o defesa central Jardel lamentou a derrota do Benfica por 3-1 diante do Zenit São Petersburgo, numa partida na qual considera que houve mais demérito do clube da Luz do que mérito da formação russa.





"Entrámos muito bem no jogo, a controlar a partida, por cima deles. Eles no meio-campo defensivo, mas uma saída nossa correu errado e acabámos por sofrer. A equipa foi um pouco abaixo mas nunca deixámos de acreditar ou desistimos. Fomos sempre à procura do golo. Na segunda parte, dois erros nossos... Não foi tanto mérito deles, foi mais erro nosso. Erros que temos de corrigir. Não há como voltar atrás. É corrigir e trabalharmos focados, como temos feito. Há muitas partidas pela frente", declarou o brasileiro, à Eleven Sports.