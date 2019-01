Jardel passa a rei da utilização

Jardel foi ontem titular pela equipa do Benfica e contabilizou o 38º encontro na Taça da Liga, tornando-se assim no jogador com mais partidas na prova. A maioria, 30 presenças, aconteceu de águia ao peito. Antes, Jardel havia participado em seis jogos pelo Estoril na Taça da Liga e outros dois com a camisola do Olhanense.

O central brasileiro estava até à data empatado com o médio Tarantini, ambos com 37 jogos. O jogador de 32 anos soma dez participações na competição mas neste pecúlio é ultrapassado pelo vila-condense, que já esteve em 12 edições (ainda que não tivesse jogado qualquer minuto em 2014/15).

Jardel é também um dos futebolistas que mais títulos conquistou na Taça da Liga. O Benfica, o emblema mais titulado em Portugal, soma sete no palmarés, sendo que cinco tiveram a colaboração do brasileiro, mais concretamente nas épocas de 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2014/15 e 2015/16. Mais do que o atual capitão do Benfica só Luisão (7), Maxi Pereira (6) e Rúben Amorim (6), tudo ex-colegas do camisola 33 das águias.

O jogador que está na génese do único tento do Benfica frente ao FC Porto apenas apontou um golo nos 38 encontros que leva na competição e logo numa final. Aconteceu na época 2015/16, na vitória por 6-2 frente ao Marítimo.