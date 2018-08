Jardel: «Praticamente não saíram lá de trás...»

Não fosse o resultado... e Jardel teria saído totalmente satisfeito do encontro com o PAOK . Para o defesa central do Benfica, faltou apenas uma maior eficácia, para conseguir os golos necessários para triunfar. Ainda assim, o brasileiro mantém a confiança e espera que na Grécia o clube da Luz sele o apuramento."Não estamos satisfeitos com o resultado, mas com a exibição sim. Fizemos um grande jogo. Neutralizámos bem os pontos fortes deles. Praticamente não saíram lá de trás. Da nossa parte criámos várias oportunidades para concretizar, mas infelizmente não conseguimos finalizar. O futebol tem disto... A exibição dá confiança. Temos tudo para fazer um grande jogo lá, pois eles vão expor-se, vão atacar mais e temos de nos prepararmos para isso, partindo em busca da qualificação", começou por dizer, à TVI24."O lance do golo foi de bola parada, foi um pouco de sorte... Mas o jogo já passou, não se pode voltar para trás. Temos de focar, ter confiança, trabalhar forte e fazer um grande jogo""Agora a partir de amanhã vamos focar no jogo de sábado. Sabemos que é um dérbi, é um jogo diferente, que temos de preparar bem"